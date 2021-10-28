Хави дебютирует в качестве тренера "Барселоны" 6 ноября в игре против "Сельты"

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Хави дебютирует в качестве тренера "Барселоны" 6 ноября в игре против "Сельты" Фото: Твиттер @futtmais

Стали известны некоторые детали назначения Хави на пост тренера "Барселоны".

По сведениям журналиста Catalunya Ràdio Рамона Салмурри, первым соперником "Барсы" под руководством Хави станет "Сельта". Матч состоится 6 ноября.

Отмечается, что в тренерский штаб испанца войдут 6 ассистентов.

До матча с "Сельтой" каталонцев ожидают игры против "Алавеса" в чемпионате и против киевского "Динамо" в ЛЧ.

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