Хави дебютирует в качестве тренера "Барселоны" 6 ноября в игре против "Сельты"

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Стали известны некоторые детали назначения Хави на пост тренера "Барселоны".

По сведениям журналиста Catalunya Ràdio Рамона Салмурри, первым соперником "Барсы" под руководством Хави станет "Сельта". Матч состоится 6 ноября.

Отмечается, что в тренерский штаб испанца войдут 6 ассистентов.

До матча с "Сельтой" каталонцев ожидают игры против "Алавеса" в чемпионате и против киевского "Динамо" в ЛЧ.

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