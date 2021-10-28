Де Шильо не поможет "Ювентусу" в матче с "Зенитом"
Фото: инстаграм де Шильо
Защитник "Ювентуса" Маттия Де Шильо получил повреждение.
Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили травму подколенного сухожилия из-за чего он пропустит не менее десяти дней.
Таким образом, Де Шильо не поможет клубу в играх против "Вероны" и "Зенита".
В этом сезоне Де Шильо принял участие в 6 матчах и отметился одной голевой передачей.
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