Де Шильо не поможет "Ювентусу" в матче с "Зенитом"

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Де Шильо не поможет "Ювентусу" в матче с "Зенитом"Фото: инстаграм де Шильо

Защитник "Ювентуса" Маттия Де Шильо получил повреждение.

Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили травму подколенного сухожилия из-за чего он пропустит не менее десяти дней.

Таким образом, Де Шильо не поможет клубу в играх против "Вероны" и "Зенита".

В этом сезоне Де Шильо принял участие в 6 матчах и отметился одной голевой передачей.

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