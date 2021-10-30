"Эвертон" прокомментировал информацию об интересе к Головину

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"Эвертон" прокомментировал информацию об интересе к Головину Фото: инстаграм Александра Головина

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс отреагировал на слухи об интересе клуба к хавбеку "Монако" Александру Головину.

"Нет, мы не интересуемся Головиным", - приводит слова Брандса "Спорт-Экспресс".

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В этом сезоне на счету россиянина три гола и три ассиста в 13 играх.

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