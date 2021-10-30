Фанаты "Спартака" жестко отреагировали на результат матча с "Ростовом"

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Фанаты "Спартака" жестко отреагировали на результат матча с "Ростовом"Фото: твиттер "Спартака"

Фанаты "Спартака" раскритиковали команду за ничью с "Ростовом" (1:1).

После игры футболисты "Спартака" отправились к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков.

Однако им скандировали: "Снимайте майки", "Мы "Спартак", а вы говно".

Подопечные Руя Витории не могут выиграть в 4-й игре кряду. После 13 туров "Спартак" идет в РПЛ на 9-м месте.

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