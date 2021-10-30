"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород", "Краснодар" уступил "Крыльям Советов"
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 13-го тура РПЛ "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов", а "Локомотив" добыл выездную победу над "Нижним Новгородом".
"Нижний Новгород" - "Локомотив" 1:2
Голы: Берковский, 31 - 1:0, Жемалетдинов, 37 - 1:1, Миладинович (аг), 90 - 1:2
"Нижний Новгород": Синицын, Пенчиков, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Эннин (Баляй, 78).
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Анджорин (Петров, 65), Жемалетдинов, Керк.
"Краснодар" - "Крылья Советов" 0:1
Гол: Сарвели, 43 - 0:1
"Краснодар": Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 72), Черников, Сперцян, Кордоба.
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Чернов, Солдатенков, Ежов (Зеффан, 84), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 80), Пруцев (Витюгов, 80), Сергеев (Глушенков, 85), Сарвели (Цыпченко, 73).
Удаление: Иванисеня (88).
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