"Локомотив" обыграл "Нижний Новгород", "Краснодар" уступил "Крыльям Советов"

Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках 13-го тура РПЛ "Краснодар" проиграл "Крыльям Советов", а "Локомотив" добыл выездную победу над "Нижним Новгородом".

"Нижний Новгород" - "Локомотив" 1:2

Голы: Берковский, 31 - 1:0, Жемалетдинов, 37 - 1:1, Миладинович (аг), 90 - 1:2

"Нижний Новгород": Синицын, Пенчиков, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Эннин (Баляй, 78).

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Анджорин (Петров, 65), Жемалетдинов, Керк.



"Краснодар" - "Крылья Советов" 0:1

Гол: Сарвели, 43 - 0:1

"Краснодар": Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 72), Черников, Сперцян, Кордоба.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Чернов, Солдатенков, Ежов (Зеффан, 84), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 80), Пруцев (Витюгов, 80), Сергеев (Глушенков, 85), Сарвели (Цыпченко, 73).

Удаление: Иванисеня (88).

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