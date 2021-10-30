Жоржиньо стал автором уникального достижения в АПЛ

Фото: инстаграм Жоржиньо

Хавбек "Челси" Жоржиньо забил пенальти в игре с "Ньюкаслом" (3:0).

Это десятый кряду гол футболиста в АПЛ, который он забил с пенальти.

Как сообщает OptaJoe, Жоржиньо стал первым футболистов в истории АПЛ, забившим 10 голов подряд только с пенальти.

В этом сезоне на счету игрока три гола и один ассист в 13 играх.

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