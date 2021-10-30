"Валенсия" без Черышева победила "Вильярреал"

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"Валенсия" без Черышева победила "Вильярреал"Фото: ФК "Валенсия"

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Вильярреалом".

"Валенсия" поднялась на 9-ю позицию, "Вильярреал" идет 13-м.

"Валенсия" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Гильямон, 43 - 1:0, Солер (пен), 77 - 2:0

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста (Диакаби, 72), Альдерете, Гайя (Пиччини, 82), Гильямон, Васс, Рачич (Солер, 53), Гедеш (Дуро, 82), Элдер Кошта, Маркос Андре (Тьерри Коррейя, 72).

"Вильярреал": Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Альберто Морено, 72), Капу (Тригерос, 61), Коклен, Парехо (Чуквуэзе, 46), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 71), Пино (Диа, 46), Данджума.

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