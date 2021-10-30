"Айнтрахт" вырвал ничью в матче с "РБ Лейпцигом"

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"Айнтрахт" вырвал ничью в матче с "РБ Лейпцигом"Фото: твиттер "Айнтрахта"

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом".

"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" 1:1

Голы: Поульсен, 35 - 0:1, Тута, 90 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Хеуге, 59), Хинтереггер, Ндика, Тута, Дурм (Ламмерс, 71), Костич, Соу, Хрустич (Баркок, 59), Камада, Борре (Ахе, 82).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Ольмо, 89), Айдара, Собослаи (Форсберг, 83), Поульсен (Андре Силва, 65).

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