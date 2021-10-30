"Шахтер" и "Динамо" добыли победы в УПЛ
Фото: сайт "Шахтера"
В рамках 13-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Десну", а киевское "Динамо" одолело "Мариуполь".
"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.
"Шахтер" - "Десна" 4:1
Голы: Соломон, 8 - 1:0, Безбородько, 23 - 1:1, Судаков, 26 - 2:1, Тете, 61 - 3 1, Фернандо, 63 - 4:1
"Шахтер": Трубин, Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65), Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Тете, Судаков, Соломон, Фернандо (Мудрик, 65).
"Десна": Литовка, Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев (Шевцов, 84), Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский, Безбородько (Будковский, 79).
"Мариуполь" - "Динамо" 2:3
Голы: Мишнев (пен), 4 - 1:0, Сидорчук, 5 - 1:1, Шапаренко, 29 - 1:2, Сидорчук, 68 - 1:3, Клименко, 90+2 - 2:3
"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Спировски, 74), Мишнев, Очеретько (Шостак, 57), Никитишин (Удод , 46), Топалов (Петерман, 78), Кащук (Клименко, 79).
"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарний, Сирота, Караваев (Шабанов, 83), Цыганков, Сидорчук (Шепелев, 83), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 71), Вербич (Гармаш, 64)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13