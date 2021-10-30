"Шахтер" и "Динамо" добыли победы в УПЛ

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"Шахтер" и "Динамо" добыли победы в УПЛФото: сайт "Шахтера"

В рамках 13-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Десну", а киевское "Динамо" одолело "Мариуполь".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Шахтер" - "Десна" 4:1

Голы: Соломон, 8 - 1:0, Безбородько, 23 - 1:1, Судаков, 26 - 2:1, Тете, 61 - 31, Фернандо, 63 - 4:1

"Шахтер": Трубин, Додо (Конопля, 74), Бондарь, Марлон (Кривцов, 74), Исмаили (Матвиенко, 65), Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Тете, Судаков, Соломон, Фернандо (Мудрик, 65).

"Десна": Литовка, Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев (Шевцов, 84), Арвеладзе (Масалов, 69), Юрченко (Завийский, 69), Домбровский, Безбородько (Будковский, 79).


"Мариуполь" - "Динамо" 2:3

Голы: Мишнев (пен), 4 - 1:0, Сидорчук, 5 - 1:1, Шапаренко, 29 - 1:2, Сидорчук, 68 - 1:3, Клименко, 90+2 - 2:3

"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех (Спировски, 74), Мишнев, Очеретько (Шостак, 57), Никитишин (Удод , 46), Топалов (Петерман, 78), Кащук (Клименко, 79).

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарний, Сирота, Караваев (Шабанов, 83), Цыганков, Сидорчук (Шепелев, 83), Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 71), Вербич (Гармаш, 64)

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
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