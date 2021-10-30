"Спартак" пока не планирует увольнять Виторию
Фото твиттер "Спартака"
Наставнику "Спартака" Рую Витории пока не грозит увольнение.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб не планирует увольнять тренера до зимней паузы в РПЛ. До паузы "Спартак" сыграет в РПЛ против "Локомотива", "Краснодара", "Уфы", "Ахмата" и "Сочи", а также в Лиге Европы против "Лестера", "Наполи" и "Легии".
"Если 1:7 или нечто подобное не пойдет одно за другим, Витория досидит на спартаковской лавке. Если к тому моменту команда поднимется в таблице или хотя бы продемонстрирует намеки на прогресс, Витория получит шанс провести кэмпы в январе-феврале и потом после возобновления сезона доказать, что все делает верно.
Если же не поднимется и не продемонстрирует, то... Поиски сменщика (на данный момент в режиме "на всякий случай") ведутся теневым спортивным директором москвичей. Мониторинг проводится за рубежом: россиян акционеры и их ближайшее окружение на посту не видят. Успехов на этой почве еще нет, однако тут следует учитывать, что никто особенно не торопится", - сообщают в "Спорт-Экспресс".
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