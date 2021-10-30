Газзаев прокомментировал слухи об интересе со стороны "Ахмата"

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Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на информацию об интересе со стороны "Ахмата".

"Слухи и домыслы по поводу моей возможности работать в какой-либо команде появляются регулярно на протяжении многих лет. Не вижу абсолютно никакого смысла как тогда, так и сейчас комментировать подобные новости", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".

Напомним, что Газзаев не тренирует с 2013 года.

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