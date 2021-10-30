Фанаты "Спартака" на игре против "Ростова" обратились к Федуну

Фото: твиттер "Спартака"

Фанаты "Спартака" во время игры с "Ростовом" (1:1) обратились к владельцу клуба Леониду Федуну.

"Леня Федун, команду продай!" - кричали болельщики.

Ранее сообщалось, что Федун не ходит на игры из-за проблем с сердцем.

На данный момент "Спартак" занимает в РПЛ девятое место.

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