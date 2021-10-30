Роналду отреагировал на победу над "Тоттенхэмом"

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Роналду отреагировал на победу над "Тоттенхэмом"Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил пост в твиттере после победы над "Тоттенхэмом" (3:0).

"Это "Манчестер Юнайтед", - написал Роналду.

В игре против "шпор" Роналду отметился голом и результативной передачей на Кавани.

Эта победа позволила "МЮ" подняться на пятое место.

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