Роналду отреагировал на победу над "Тоттенхэмом"

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выложил пост в твиттере после победы над "Тоттенхэмом" (3:0).

"Это "Манчестер Юнайтед", - написал Роналду.

В игре против "шпор" Роналду отметился голом и результативной передачей на Кавани.

Эта победа позволила "МЮ" подняться на пятое место.

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