Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в рамках Лиги Чемпионов.

Напомним, что аргентинец был заменен после первого тайма в игре против "Лилля" (2:1). Из-за этого пошли слухи, что он не смог продолжить матч из-за травмы.

Как сообщает Footmercato, Месси не проходил медобследования после матча. Следовательно, у него нет травмы.

Поединок между "РБ Лейпцгом" и ПСЖ пройдет 3 ноября.

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