Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Месси
Форвард ПСЖ Лионель Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в рамках Лиги Чемпионов.
Напомним, что аргентинец был заменен после первого тайма в игре против "Лилля" (2:1). Из-за этого пошли слухи, что он не смог продолжить матч из-за травмы.
Как сообщает Footmercato, Месси не проходил медобследования после матча. Следовательно, у него нет травмы.
Поединок между "РБ Лейпцгом" и ПСЖ пройдет 3 ноября.
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