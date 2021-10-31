Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в Лиге Чемпионов

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Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в Лиге Чемпионов Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов сыграть против "РБ Лейпцига" в рамках Лиги Чемпионов.

Напомним, что аргентинец был заменен после первого тайма в игре против "Лилля" (2:1). Из-за этого пошли слухи, что он не смог продолжить матч из-за травмы.

Как сообщает Footmercato, Месси не проходил медобследования после матча. Следовательно, у него нет травмы.

Поединок между "РБ Лейпцгом" и ПСЖ пройдет 3 ноября.

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