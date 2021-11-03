"Фиорентина" отреагировала на информацию об интересе к Азмуну

Теги фиорентиназенит санкт-петербургсердар азмун

"Фиорентина" отреагировала на информацию об интересе к Азмуну Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде отреагировал на слухи об интересе клуба к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

"Мы не интересуемся Азмуном", - приводит слова Праде "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне на счету Азмуна 9 голов и одна результативная передача в 16 играх.

Ранее интерес к футболисту проявляли "Интер" и "Лион".

Читайте также: "Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока. | http://soccernews.ru
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