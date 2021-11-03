Смородская оценила шансы "Спартака" в Лиге Европы

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящей игре "Спартака" против "Лестера".

"У "Спартака" нет никаких шансов завтра. "Лестер" устроит разгром при своих болельщиках. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились. Уже одно чудо случилось у "красно-белых" в Неаполе, больше им так сильно не повезет. Снаряд в одну и ту же воронку не попадает.

Я не верю в "Спартак", он слишком слабый. "Красно-белым" сейчас трудно даже в российском чемпионате, они не соответствуют уровню Лиги Европы", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

Напомним, что первая игра между командами завершилась победой "Лестера" со счетом 4:3.

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