"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
Фото: инстаграм Team Niklas Sule
Защитник "Баварии" Никлас Зюле попал в сферу интересов "Ньюкасла".
По сведениям журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, "сороки" уже вели переговоры с представителями игрока. Отмечается, что самому футболисту интересен вариант с переходом в "Ньюкасл".
Соглашение Зюле с "Баварией" истекает ближайшим летом, поэтому он его можно будет подписать в качестве свободного агента.
В текущем сезоне на счету Зюле один ассист в 16 играх.
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