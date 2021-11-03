"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"

Фото: инстаграм Team Niklas Sule

Защитник "Баварии" Никлас Зюле попал в сферу интересов "Ньюкасла".

По сведениям журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, "сороки" уже вели переговоры с представителями игрока. Отмечается, что самому футболисту интересен вариант с переходом в "Ньюкасл".

Соглашение Зюле с "Баварией" истекает ближайшим летом, поэтому он его можно будет подписать в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Зюле один ассист в 16 играх.

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