"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону"

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али высказался об интересе "Барселоны" к наставнику команды Хави.

"Мы приветствуем визит делегации из "Барселоны", мы уважаем их. Позиция нашего клуба ясна с самого начала: мы стремимся сохранить Хави, и мы не можем позволить ему уйти в это сложное время сезона", - заявил Аль-Али.

Ранее сообщалось, что "Барса" может выкупить контракт Хави за один миллион евро.

На данный момент "Аль-Садд" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара.

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