Витория высказался о матче против "Лестера"

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Наставник "Спартака" Руй Витория прокомментировал предстоящую игру Лиги Европы против "Лестера".

"Мы знаем, что сделали в первой игре. У нас будет завтра другая стратегия. Необходимо обращать внимание на мелкие детали. В конце концов, мы забили 3 гола", - приводит слова Витории Sport24.

Поединок между "Лестером" и "Спартаком" пройдет в четверг, 4 ноября, в 23:00 (мск).

В первом матче "Лестер" одержал победу со счетом 4:3.

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