Ванда Нара все-таки расстается с Икарди. Любовница отправляла игроку видео с мастурбацией

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Ванда Нара все-таки расстается с Икарди. Любовница отправляла игроку видео с мастурбацией Фото инстаграм Мауро Икарди

Ванда Нара, судя по всему, ушла от форварда ПСЖ Мауро Икарди.

По сведениям Marca со ссылкой на аргентинское ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, Ванда узнала об обмане со стороны мужа и  уже удалила пост о примирении в инстаграме.

Аргентинец уверял жену, что он не встречался лично с моделью Чиной Суарес. Однако Ванда узнала, что они встречались во время её отсутствия в Париже.

Отмечается, что Чина Суарес отправляла Икарди и еще четверым футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией.

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