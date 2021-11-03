Ванда Нара все-таки расстается с Икарди. Любовница отправляла игроку видео с мастурбацией
Ванда Нара, судя по всему, ушла от форварда ПСЖ Мауро Икарди.
По сведениям Marca со ссылкой на аргентинское ТВ-шоу Los Angeles de la Mañana, Ванда узнала об обмане со стороны мужа и уже удалила пост о примирении в инстаграме.
Аргентинец уверял жену, что он не встречался лично с моделью Чиной Суарес. Однако Ванда узнала, что они встречались во время её отсутствия в Париже.
Отмечается, что Чина Суарес отправляла Икарди и еще четверым футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией.
Читайте также: Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Милан" сыграл вничью с "Порту" в Лиге Чемпионов
-
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"
-
Рассказов рискует пропустить матч с "Лестером"
-
Ванда Нара все-таки расстается с Икарди. Любовница отправляла игроку видео с мастурбацией
-
"Реал" - первый клуб, забивший 1000 голов в Лиге Чемпионов
-
Витория высказался о матче против "Лестера"
-
"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону"
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
-
Варан выбыл из-за травмы
-
Хави назвал трансферные цели для "Барселоны"
-
Смородская оценила шансы "Спартака" в Лиге Европы
-
"Фиорентина" отреагировала на информацию об интересе к Азмуну
-
Гисдоль поделился ожиданиями от матча с "Галатасараем"
-
4
Бывший футболист "Барселоны" высказался о Месси в ПСЖ
-
Пирло может возглавить один из клубов Серии А
-
Семин прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"
-
Моуринью высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"
-
Вагнер Лав рассказал о самом ярком моменте в период его карьеры в ЦСКА
-
Гасперини послал Роналду после ничьи с "Манчестер Юнайтед"
-
Ловрен прокомментировал поражение от "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13