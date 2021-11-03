Рассказов рискует пропустить матч с "Лестером"

Фото: инстаграм Рассказова

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о травме защитника Николая Рассказова.

"Рассказов тренировался индивидуально - у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в игре против "Лестера" будет решeн в день матча", - приводит слова Зеленова "Чемпионат".

Напомним, что Рассказов подвергся серьезной критике после первой игры против "Лестера" (3:4).

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