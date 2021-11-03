Агент Клаудиньо рассказал, сколько игрок будет выступать за "Зенит"
Фото инстаграм Клаудиньо
Луис Фернандо Гарсия, агент хавбека "Зенита" Клаудиньо поделился информацией о будущем игрока.
"Никаких предложений от "Динамо" точно не поступало. Сразу скажу: Клаудиньо проведет в "Зените" много лет. В ближайшие 3-4 трансферных окна он никуда не уйдет. Он счастлив в Санкт-Петербурге", - заявил агент.
В текущем сезоне бразилец провел 12 игр, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.
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