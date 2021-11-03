Ракицкий может покинуть "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

Ракицкий может покинуть "Зенит" Фото: инстаграм Ракицкого

Вадим Шаблий, агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента.

"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта и ухода, однако открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что соглашение Ракицкого с клубом истекает летом 2022 года.

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