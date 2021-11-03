Хави попрощался с "Аль-Саддом"

1 Теги барселонааль-саддхави

Хави попрощался с "Аль-Саддом" Фото: инстаграм Хави Эрнандеса

Наставник "Аль-Садда" Хави близок к своему назначению тренером "Барселоны".

Как сообщает журналист Жерар Морено, Хави после игры против "Аль-Духаиля" (3:3) попрощался с командой.

Ожидается, что "Барса" официально представит Хави на следующей неделе. Дебютным матчем испанца станет каталонское дерби против "Эспаньола".

Назначение Хави обойдется "Барсе" всего в один миллион евро.

Читайте также: "Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

ХАВИ мне нравился как игрок.Успехов ему в качестве тренера.

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