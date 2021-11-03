Бензема стал 4-м игроком, забившим 75 голов в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Реала"

Форвард "Реала" Карим Бензема отметился двумя голами в игре Лиги Чемпионов против "Шахтера" (2:1).

Эти голы стали для 33-летнего француза 74-м и 75-м в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает Squawka, Бензема стал четвертым футболистом, который забил 75 голов в ЛЧ. Для этого ему понадобилось 134 игры.

Лучшим бомбардиром ЛЧ является Криштиану Роналду (139 голов). Следом за ним идут Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81).

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