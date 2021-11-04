Хави прокомментировал возможное возвращение в "Барселону"

Фото: инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави высказался о возможном возвращении в "Барселону".

"Клубы ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, однако я настроен позитивно. Клубы должны прийти к соглашению, они знают мою позицию, и я надеюсь, что скоро все разрешится.

У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в "Барсу" станет чем-то невероятным и трогательным", - приводит слова Хави Diario Sport.

Напомним, что Хави является воспитанником "Барсы". Он выступал за первую команду каталонцев с 1998 по 2015 год.

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