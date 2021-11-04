Месси получил вызов в сборную Аргентины
Фото: инстаграм Лионеля Месси
Форвард ПСЖ Лионель Месси включен в заявку сборной Аргентины на ноябрьские матчи.
Стоит отметить, что аргентинец пропустил последние игры парижан из-за проблем с коленом.
В этом сезоне Месси провел 8 игр, в которых забил три гола.
13 ноября сборная Аргентины встретится с Уругваем, 17 ноября сыграет против Бразилии.
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