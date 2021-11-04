"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге"

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"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге"Фото: твиттер ""Манчестер Сити"

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Брюгге".

"Горожане" возглавляют группу, опережая ПСЖ на одно очко. "Брюгге" идет третьим.

"Манчестер Сити" Англия - "Брюгге" Бельгия 4:1

Голы: Фоден, 15 - 1:0, Стоунз (аг), 17 - 1:1, Марез, 54 - 2:1, Стерлинг, 72 - 3:1, Габриэл Жезус, 90 - 4:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва (де Брюйне, 75), Родри, Грилиш (Габриэл Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80), Марез (Стерлинг, 69).

"Брюгге": Миньоле, Мата (ван дер Бремпт, 78), Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 73), Вормер, Ритс (Мбамба, 78), Ванакен, де Кетеларе (Соуа, 87), Ланг (Дост, 78).

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