Успехи "Ливерпуля", "Реала" и "Аякса", осечки ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 3 ноября

Теги ливерпульаяксманчестер ситиреал мадридшахтер донецкпсжрб лейпциг

Успехи "Ливерпуля", "Реала" и "Аякса", осечки ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 3 ноябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 3 ноября.

Группа А

"Манчестер Сити" Англия - "Брюгге" Бельгия 4:1
Голы: Фоден, 15 - 1:0, Стоунз (аг), 17 - 1:1, Марез, 54 - 2:1, Стерлинг, 72 - 3:1, Габриэл Жезус, 90 - 4:1   

"РБ Лейпциг" Германия - ПСЖ Франция 2:2
Голы: Нкунку, 8 - 1:0, Вейналдум, 21 - 1:1, Вейналдум, 39 - 1:2, Собослаи (пен), 90 - 2:2

Турнирное положение: "Манчестер Сити" (9), ПСЖ (8), "Брюгге" (4), "РБ Лейпциг" (1).


Группа В

"Милан" Италия - "Порту" Португалия 1:1
Голы: Диас, 6 - 0:1, Мбемба (аг), 61 - 1:1

"Ливерпуль" Англия - "Атлетико" Испания 2:0
Голы: Диогу Жота, 13 - 1:0, Мане, 21 - 2:0

Турнирное положение: "Ливерпуль" (12), "Порту" (5), "Атлетико" (4), "Милан" (1).


Группа С

"Боруссия" Д Германия - "Аякс" Нидерланды 1:3
Голы: Ройс (пен), 37 - 1:0, Тадич, 72 - 1:1, Аллер, 83 - 1:2, Классен, 90 - 1:3

"Спортинг" Португалия - "Бешикташ" Турция 4:0
Голы: Педру Гонсалвеш (пен), 31 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 38 - 2:0, Паулинью, 41 - 3:0, Сарабия, 56 - 4:0

Турнирное положение: "Аякс" (12), "Боруссия" (6), "Спортинг" (6), "Бешикташ" (0).


Группа D

"Реал" Испания - "Шахтер" Украина 2:1
Голы: Бензема, 14 - 1:0, Фернандо Педро, 39 - 1:1, Бензема, 61 - 2:1

"Шериф" Молдова - "Интер" Италия 1:3
Голы: Брозович, 54 - 0:1, Шкриньяр, 66 - 0:2, Санчес, 82 - 0:3, Траоре, 90 - 1:3

Турнирное положение: "Реал" (9), "Интер" (7), "Шериф" (6), "Шахтер" (1).

Читайте также: ПСЖ упустил победу над "РБ Лейпцигом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов