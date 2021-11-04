Успехи "Ливерпуля", "Реала" и "Аякса", осечки ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 3 ноября
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, которые прошли 3 ноября.
Группа А
"Манчестер Сити" Англия - "Брюгге" Бельгия 4:1
Голы: Фоден, 15 - 1:0, Стоунз (аг), 17 - 1:1, Марез, 54 - 2:1, Стерлинг, 72 - 3:1, Габриэл Жезус, 90 - 4:1
"РБ Лейпциг" Германия - ПСЖ Франция 2:2
Голы: Нкунку, 8 - 1:0, Вейналдум, 21 - 1:1, Вейналдум, 39 - 1:2, Собослаи (пен), 90 - 2:2
Турнирное положение: "Манчестер Сити" (9), ПСЖ (8), "Брюгге" (4), "РБ Лейпциг" (1).
Группа В
"Милан" Италия - "Порту" Португалия 1:1
Голы: Диас, 6 - 0:1, Мбемба (аг), 61 - 1:1
"Ливерпуль" Англия - "Атлетико" Испания 2:0
Голы: Диогу Жота, 13 - 1:0, Мане, 21 - 2:0
Турнирное положение: "Ливерпуль" (12), "Порту" (5), "Атлетико" (4), "Милан" (1).
Группа С
"Боруссия" Д Германия - "Аякс" Нидерланды 1:3
Голы: Ройс (пен), 37 - 1:0, Тадич, 72 - 1:1, Аллер, 83 - 1:2, Классен, 90 - 1:3
"Спортинг" Португалия - "Бешикташ" Турция 4:0
Голы: Педру Гонсалвеш (пен), 31 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 38 - 2:0, Паулинью, 41 - 3:0, Сарабия, 56 - 4:0
Турнирное положение: "Аякс" (12), "Боруссия" (6), "Спортинг" (6), "Бешикташ" (0).
Группа D
"Реал" Испания - "Шахтер" Украина 2:1
Голы: Бензема, 14 - 1:0, Фернандо Педро, 39 - 1:1, Бензема, 61 - 2:1
"Шериф" Молдова - "Интер" Италия 1:3
Голы: Брозович, 54 - 0:1, Шкриньяр, 66 - 0:2, Санчес, 82 - 0:3, Траоре, 90 - 1:3
Турнирное положение: "Реал" (9), "Интер" (7), "Шериф" (6), "Шахтер" (1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4