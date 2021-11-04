Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" сразу трех игроков "Торино"

Теги тоттенхэмантонио контеториноуилфрид сингоандреа белоттиглейсон бремер

Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" сразу трех игроков "Торино"Фото: инстаграм Синго

Новый наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте хотел бы видеть в команде трёх футболистов "Торино".

Как сообщает Tuttosport, Конте проявляет интерес к защитникам Уилфриду Синго и Глейсону Бремеру, а также к форварду Андреа Белотти.

Отмечается, что наибольший интерес у тренера к Синго, чья трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Синго провел 12 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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