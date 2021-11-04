Президент Федерации гандбола России пытался купить "Спартак" у Федуна
Фото твиттер "Спартака"
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о попытке выкупить "Спартак" у Леонида Федуна.
"Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул, и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, однако это ярый болельщик "Спартака". Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки "Спартака", я тогда дал предварительное согласие, так как мне было очень интересно.
Сейчас я не заинтересован в этом, всё связано с моими заботами в гандболе. Ещё собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.
Почему семь лет назад мы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже "Спартака"? Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, однако я не был непосредственным участником переговоров", - приводит слова Шишкарёва "Матч ТВ".
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