Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ

Теги аплтомас тухельюрген клопппатрик виейрадэвид мойес

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ Фото: инстаграм "Челси"

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам октября.

За награду поборются Юрген Клопп ("Ливерпуль", 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес ("Вест Хэм", 3 победы и 1 поражение), Томас Тухель ("Челси", 4 победы) и Патрик Виейра ("Кристал Пэлас", 1 победа и 3 ничьих).

Напомним, что в сентябре лучшим тренером стал МИкель Артета из "Арсенала".

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