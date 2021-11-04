Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру по итогам октября.

За награду поборются Юрген Клопп ("Ливерпуль", 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес ("Вест Хэм", 3 победы и 1 поражение), Томас Тухель ("Челси", 4 победы) и Патрик Виейра ("Кристал Пэлас", 1 победа и 3 ничьих).

Напомним, что в сентябре лучшим тренером стал МИкель Артета из "Арсенала".

Читайте также: Жоржиньо стал автором уникального достижения в АПЛ. | http://soccernews.ru