Фото: инстаграм "Зенита"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ.

"Сергей Семак - это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ - немецкой, португальской, балканской. Однако сильнейший - Семак. И он ничем не разочаровал", - приводит слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб три раза кряду становился чемпионом России.

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