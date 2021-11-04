8 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Фото: твиттер АПЛ
Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ по итогам октября.
За награду поборются Бен Чилуэлл ("Челси", 3 гола в 4 играх), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 матчах), Филип Фоден ("Манчестер Сити", 3 гола и 1 ассист в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 матчах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 играх, 2 игры на ноль), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол+пас в 4 играх), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 матчах).
Напомним, что в сентябре приз лучшему игроку достался Криштиану Роналду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18