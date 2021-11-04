8 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Фото: твиттер АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ по итогам октября.

За награду поборются Бен Чилуэлл ("Челси", 3 гола в 4 играх), Максвелл Корне ("Бернли", 3 гола в 3 матчах), Филип Фоден ("Манчестер Сити", 3 гола и 1 ассист в 4 матчах), Валентино Ливраменто ("Саутгемптон", 1 гол в 4 матчах), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал", 17 сэйвов в 4 играх, 2 игры на ноль), Деклан Райс ("Вест Хэм", гол+пас в 4 играх), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах) и Юри Тилеманс ("Лестер", 2 гола в 4 матчах).

Напомним, что в сентябре приз лучшему игроку достался Криштиану Роналду.

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