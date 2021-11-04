"Динамо" теряет Захаряна

Фото: инстаграм Захаряна

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц сообщил о травме хавбека Арсена Захаряна.

"У Захаряна действительно было мышечное повреждение. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем", - приводит слова Шварца Sport24.

В субботу, 6 ноября, "Динамо" примет "Краснодар" в рамках РПЛ. После этих выходных начнется пауза для матчей сборных.

В этом сезоне на счету Захаряна два гола и пять ассистов в 14 матчах.

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