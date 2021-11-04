"Динамо" теряет Захаряна
Фото: инстаграм Захаряна
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц сообщил о травме хавбека Арсена Захаряна.
"У Захаряна действительно было мышечное повреждение. Сейчас он не принимает участия в тренировках с командой. Пока точные сроки восстановления мы назвать не можем", - приводит слова Шварца Sport24.
В субботу, 6 ноября, "Динамо" примет "Краснодар" в рамках РПЛ. После этих выходных начнется пауза для матчей сборных.
В этом сезоне на счету Захаряна два гола и пять ассистов в 14 матчах.
Читайте также: Агент Захаряна отреагировал на новость о возможном переходе Арсена в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Назначение Хави в "Барселону" состоится на этой неделе
Лента новостей
-
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций
-
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
Воронин рассказал, смог бы заиграть в современном футболе Пеле
-
Воронин высказался о карьерах Смолова и Кокорина
-
Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Семин считает Семака лучшим тренером в России
-
Пиоли стал тренером месяца в Серии А
-
Семин прокомментировал изменения в "Локомотиве"
-
Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави
-
"Реал" провел встречу с агентом немецкого супер таланта
-
1
Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой
-
Агуэро обратился к болельщикам на фоне проблем с сердцем
-
Сборная Англии огласила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
-
Сборная Португалии объявила свою заявку на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022
-
Геркус высказался о выступлениях "Зенита" в Лиге чемпионов
-
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Стало известно, из-за чего травмировался Дембеле и насколько он выбыл
-
Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку
-
"Реал Мадрид" объявил о проведении Генеральной ассамблеи сосьос