"Спартак" назвал лучшего игрока в октябре

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"Спартак" назвал лучшего игрока в октябреФото: сайт "Спартака"

Хавбек Руслан Литвинов признан лучшим игроком "Спартака" в октябре по версии болельщиков.

За Литвинова проголосовало 53% болельщиков. В голосовании он обошел Георгия Джикию (22%) и Самуэля Жиго (14%).

В минувшем месяце Литвинов забил дебютный гол за "Спартак" и отметился первой голевой передачей.

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