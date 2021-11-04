"Спартак" назвал лучшего игрока в октябре

Фото: сайт "Спартака"

Хавбек Руслан Литвинов признан лучшим игроком "Спартака" в октябре по версии болельщиков.

За Литвинова проголосовало 53% болельщиков. В голосовании он обошел Георгия Джикию (22%) и Самуэля Жиго (14%).

В минувшем месяце Литвинов забил дебютный гол за "Спартак" и отметился первой голевой передачей.

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