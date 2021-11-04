"Барселона" теряет Деста и Дембеле

Теги барселонасержиньо дестусман дембелетравмы

"Барселона" теряет Деста и ДембелеФото: сайт "Барселоны"

"Барселона" сообщила, что защитник Сержиньо Дест и вингер Усман Дембеле выбыли из-за травм.

У Дембеле выявили травму задней поверхности бедра. Дест испытывает проблемы с поясницей. Точные сроки восстановления футболистов пока неизвестны.

В этом сезоне Дест провел 13 игр и отметился тремя голевыми передачами. Что касается Дембеле, то во вторник он принял участие в первом для себя матче текущего сезона.

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