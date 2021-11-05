"Аль-Садд" показал фото с прощального ужина Хави

Фото: твиттер "Аль-Садда"

Наставник "Аль-Садда" Хави провел прощальный ужин с командой.

Пресс-служба катарского клуба в твиттере поделилась фото с мероприятия.

Ожидается, что 41-летний испанец должен возглавить "Барселону", но каталонцы пока не подтверждают эту информацию.

Ранее сообщалось, что за досрочный уход Хави из "Аль-Садда" нужно заплатить 5 миллионов евро.

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