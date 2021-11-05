Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Теги псжлионель мессибарселонааргентина

Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча".

По сведениям RTP, аргентинцу уже сообщили о победе в голосовании. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.

Напомним, что в этом году Месси завоевал Кубок Америки в составе сборной Аргентины. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". На его счету 30 голов и 9 ассистов в 35 играх чемпионата.

Читайте также: СМИ узнали реальный диагноз Месси. С его коленом всё в порядке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Каррера в октябре отказал клубу РПЛ

Каррера в октябре отказал клубу РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов