Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча".

По сведениям RTP, аргентинцу уже сообщили о победе в голосовании. Месси уже дал традиционное для победителя интервью журналу France Football.

Напомним, что в этом году Месси завоевал Кубок Америки в составе сборной Аргентины. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "Барселоны". На его счету 30 голов и 9 ассистов в 35 играх чемпионата.

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