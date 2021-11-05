"Барселона" не может договориться с Куманом о сумме неустойки
Фото: инстаграм Кумана
"Барселона" не может согласовать сумму неустойки с экс-тренером команды Рональдом Куманом.
По сведениям Diario Sport, каталонцы предложили голландцу выплатить 7,5 миллионов евро двумя траншами. Однако Куман намерен получить 12 миллионов евро плюс бонусы за прошлый сезон.
Стороны продолжают вести переговоры. "Барса" хочет снизить размер неустойки.
Напомним, что Куман был отправлен в отставку после поражения от "Райо Вальекано" (0:1). В прошлом сезоне "Барса" под его руководством завоевала Кубок Испании. В Ла Лиге клуб финишировал третьим.
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