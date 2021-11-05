"Барселона" благодарна Хави за участие в переговорах с "Аль-Саддом"

Теги барселонахавиаль-садд

"Барселона" благодарна Хави за участие в переговорах с "Аль-Саддом" Фото: инстаграм Хави

Хави в ближайшее время должен возглавить "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, руководство "Барсы" очень благодарно Хави за его усилия в переговорах с "Аль-Саддом". В частности, за его действия, которые направлены на то, чтобы клубу не пришлось платить деньги за его назначение.

Отмечается, что Хави два раза встречался с владельцем "Аль-Садда" шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани.

Ожидается, что о назначении Хави в "Барселону" будет объявлено уже сегодня.

Читайте также: "Барселона" выполнит три условия Хави. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов