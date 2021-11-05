"Барселона" благодарна Хави за участие в переговорах с "Аль-Саддом"

Фото: инстаграм Хави

Хави в ближайшее время должен возглавить "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, руководство "Барсы" очень благодарно Хави за его усилия в переговорах с "Аль-Саддом". В частности, за его действия, которые направлены на то, чтобы клубу не пришлось платить деньги за его назначение.

Отмечается, что Хави два раза встречался с владельцем "Аль-Садда" шейхом Мохаммедом бин Хамад аль-Тани.

Ожидается, что о назначении Хави в "Барселону" будет объявлено уже сегодня.

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