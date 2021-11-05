Новый тренер "Спартака" будет итальянцем

Журналист Иван Карпов поделился информацией о будущем тренере "Спартака".

"Слухи о том, что следующий тренер "Спартака" будет италоговорящим, не лишены оснований. От имени клуба сейчас идет активный поиск переводчика с итальянского для нового "красно-белого" тренера", - написал Карпов.

Кроме того, журналист Константин Алексеев сообщает, что новый спортивный директор "Спартака" также будет из Италии.

На данный момент клуб возглавляет португалец Руй Витория.

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