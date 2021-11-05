Смородская отреагировала на угрозы "Спартака" судом

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о реакции "Спартака" на её слова.

Напомним, что "Спартак" пригрозил Смородской судом за то, что она назвала их клубом расистов.

"Я никого ни в чeм не обвиняла. Я просто сказала, что расизм - это плохо, вот и всe. Что они накинулись? Почему такая реакция? Я не знаю.

Пусть подают в суд. Что я могу сказать? Извиняться я не хочу", - заявила Смородская.

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