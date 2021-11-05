Смородскую могут оштрафовать за слова в адрес "Спартака"
Фото: instagram
Юрист Андрей Князев высказался о конфликте между экс-президентом "Локомотива" Ольгой Смородской и "Спартаком".
Ранее Смородская заявила, что "Спартак" клубов расистов. Футболисты команды не преклонили колено перед игрой с "Лестером" (1:1).
"Слова Смородской можно расценивать, как клевету, если в "Спартаке" считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли - думаю, что здесь это мнение человека.
Однако судебные перспективы в плане того, что это есть оскорбление для клуба - хорошие. Если суд поддержит "красно-белых", то будет денежное взыскание со Смородской", - приводит слова Князева "Чемпионат".
Читайте также: "Спартак" может подать в суд на экс-президента "Локомотива" Смородскую. | http://soccernews.ru
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