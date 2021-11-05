"Спартак" может пригласить Гаттузо
Фото твиттер "Наполи"
Дженнаро Гаттузо может стать новым тренером "Спартака".
Как сообщает ITA Sport Press, "красно-белые" готовят для 43-летнего итальянца контракт на три года.
Напомним, что последним клубом Гаттузо была "Фиорентина", однако он ушел из клуба спустя месяц после своего назначения из-за разногласий с руководством.
На данный момент "Спартак" тренирует Руй Витория. После 13 туров клуб идет в РПЛ на 9-м месте.
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