"Барселона" намерена избавиться от Люка де Йонга
Фото: инстаграм Люка де Йонга
Нападающий Люк де Йонг, вероятно, покинет "Барселону" в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть футболиста в "Севилью".
Напомним, что де Йонг был подписан по просьбе Рональда Кумана, который ранее покинул пост тренера "Барсы".
В текущем сезоне де Йонг принял участие в 9 играх и отметился одним голом.
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|Севилья
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|35
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
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|31
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
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