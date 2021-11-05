"Барселона" намерена избавиться от Люка де Йонга

Фото: инстаграм Люка де Йонга

Нападающий Люк де Йонг, вероятно, покинет "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, каталонцы хотят досрочно расторгнуть арендное соглашение и вернуть футболиста в "Севилью".

Напомним, что де Йонг был подписан по просьбе Рональда Кумана, который ранее покинул пост тренера "Барсы".

В текущем сезоне де Йонг принял участие в 9 играх и отметился одним голом.

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