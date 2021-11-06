Санчеш просит "Лилль" отпустить его в Англию

Фото твиттер Ренату Санчеша

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Todofichajes, 24-летний португалец уже сделал запрос на свой трансфер.

Отмечается, что Санчеш хочет попробовать свои силы в АПЛ. Активный интерес к игроку проявляет "Вулверхэмптон". Стоимость трансфера оценивается в 30-35 миллионов евро.

В этом сезоне Санчеш провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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