"Эспаньол" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге

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"Эспаньол" обыграл "Гранаду" в Ла ЛигеФото: твиттер "Эспаньола"

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" победил "Гранаду".

Благодаря победе "Эспаньол" вышел на 9-е место. "Гранада" идет 16-й.

"Эспаньол" - "Гранада" 2:0

Голы: Педроса, 30 - 1:0, де Томас, 42 - 2:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Димата, 87), Баре (Давид Лопес, 72), Эррера (Морланес, 72), Алеиш Видаль, Эмбарба (У Лэй, 87), де Томас, Пуадо (Меламед, 61).

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини (Арьяс, 59), Диас, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 78), Рочина, Соро (Мачис, 59), Монторо (Бакка, 78), Мончу, Молина, Суарес.

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