"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"

Теги лилльанжер

"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"Фото: сайт "Лилля"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Анжером".

На данный момент "Анжер" идет в чемпионате на 7-м месте, "Лилль" - на 12-м.

"Лилль" - "Анжер" 1:1

Голы: Тиагу Джало, 27 - 1:0, Унаи, 83 - 1:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе (Веа, 75), Андре, Саншеш (Онана, 75), Йылмаз, Дэвид (Языджи, 65), Бамба (Гудмундссон, 75).

"Анжер": Петкович, Манко, Тома, Эбосс, Думбия (Браими, 80), Кабо, Мангани, Фюльжени (Перейра Лаже, 90), Унаи, Буфаль, Баокен (Чо, 63).

Удаление: Онана (90).

Читайте также: "Ланс" разгромил "Труа" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов