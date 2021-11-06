Фото: сайт "Лилля"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Анжером".

На данный момент "Анжер" идет в чемпионате на 7-м месте, "Лилль" - на 12-м.

"Лилль" - "Анжер" 1:1

Голы: Тиагу Джало, 27 - 1:0, Унаи, 83 - 1:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Иконе (Веа, 75), Андре, Саншеш (Онана, 75), Йылмаз, Дэвид (Языджи, 65), Бамба (Гудмундссон, 75).

"Анжер": Петкович, Манко, Тома, Эбосс, Думбия (Браими, 80), Кабо, Мангани, Фюльжени (Перейра Лаже, 90), Унаи, Буфаль, Баокен (Чо, 63).

Удаление: Онана (90).

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