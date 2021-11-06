Брат Рамоса высказался о будущем игрока в ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Рене Рамос, брат и агент защитника ПСЖ Серхио Рамоса, отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с клубом из-за проблем со здоровьем.

"Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт с ПСЖ, никаких сомнений. Это вопрос физической формы, он сыграет, как только сможет", - приводит слова Рене El Mundo.

Напомним, что Рамос перебрался в ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента. Пока он не дебютировал за парижан.

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